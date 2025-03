Juventusnews24.com - Bonansea giura amore alla Juve: «È la squadra del mio cuore! Vi racconto un aneddoto sulle mie 200 presenze». La rivelazione commuove

Barbara Bonansea e la Juventus Women, un legame che non si può scalfire. Questo legame con i colori bianconeri è stato spiegato dall'attaccante nel corso di un'intervista concessa a Radio Serie A. Ecco le sue parole. PAROLE – «È sempre stata la squadra del mio cuore e da quando è nata la Juventus Women è diventata un obiettivo. Ho festeggiato le 200 presenze, io che solitamente non amo pensare ai traguardi. Questa volta, però, mentre mi avvicinavo a quel numero, pensavo all'emozione indescrivibile che vivrò ancora quando ci ripenserò. Essere stata una delle prime giocatrici a far parte di questo progetto è un orgoglio unico».