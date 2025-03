Thesocialpost.it - Bombe atomiche in Italia. Ecco dove non conviene abitare. La mappa dell’arsenale atomico europeo

Leggi su Thesocialpost.it

Se da una parte moltini accolgono con entusiasmo il raggiungimento di una tregua tra Russia e Ucraina mediata da Trump, disinteressandosi delle conseguenze e dei dettagli della tregua stessa, altri continuano a vedere nella Russia di Putin una minaccia per l’Europa. E in particolare una minaccia nucleare. Ad oggi la sicurezza europea è basata sull’ombrello atomico garantito dagli Stati Uniti. Ma se lorossero sfilarsi, come Trump sta facendo presagire, dobbiamo chiederci: può l’Europa garantire da sola la propria deterrenza nucleare? Detto in parole povere: come siamo messi anucleari e a capacità di difesa di un eventuale attacco atomico? E inci sono? Se sì,?Leggi anche: Medici di famiglia, è caos in: cosa sta succedendo. Tutti coinvoltiAl momento la “sicurezza nucleare” è offerta dal Regno Unito (che però è uscito dall’Ue) e dalla Francia.