Quotidiano.net - Bombardieri, con i dazi rischiamo di perdere 50mila posti

"La scelta di mettere ida parte degli Usa, se confermata, sarà un problema per l'Europa e per l'Italia. Alcuni calcoli parlano di un danno di svariati miliardi edioltredi lavoro". Lo dice il segretario generale della Uil, Pierpaolo, in occasione dei 75 anni del sindacato.