Dayitalianews.com - Bolzano, tragedia sfiorata: l’ex le chiede un ultimo incontro e tenta di strangolarla

ieri pomeriggio, 4 marzo, in un’abitazione didove una donna di 30 anni si è salvata dal suo ex che avevato di. L’uomo, un 35enne, l’avrebbe aggredita e avrebbeto di.Il copione di queste aggressioni è più o meno sempre molto simile:le ha chiesto un“chiarificatore” a cui lei ha deciso di presentarsi per chiudere al meglio il loro rapporto. Purtroppo, però, la donna è stata costretta are aiuto al 112 perché l’uomo, un 35enne, l’ha aggredita e hato di ucciderla. La donna di 30 anni è stata trovata dagli agenti distesa a terra, in forte stato di agitazione, con il volto tumefatto, un taglio sul sopracciglio, segni su polsi e collo.Come riportano i media locali, quando sono arrivati gli uomini delle forze dell’ordine hanno sentito le grida della donna mentre erano ancora in strada.