Bollette, provocazione e verità

Grazie a scelte scellerate del passato, siamo costretti a importare energia dall’estero, a prezzi di mercato che di regola seguono l’andamento di guerre, catastrofi e l’altalena dei cambi, con la conseguenza di costare di più. «Lei viene qui a difendere le borsette, ma chi difende gli italiani dalle?». La battuta con cui, nel giorno della mozione di sfiducia contro il ministro del Turismo, Elly Schlein ha attaccato Daniela Santanchè è finita su tutti i giornali, ottenendo lo scopo di rimarcare la distanza fra un esecutivo apparentemente concentrato su questioni che interessano a un’élite e un’opposizione che invece si occupa di cose concrete, come il costo dell’energia. Ma è davvero così, come vogliono far apparire la segretaria del Pd e i suoi alleati? Innanzitutto, chiariamo una cosa.