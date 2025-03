Ilrestodelcarlino.it - Bollette, l’allarme della Cna: “Parrucchieri e lavanderie tagliati fuori dal decreto”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fermo, 5 marzo 2024 – Il recenteper alleggerire leesclude, nella sostanza, le micro e piccole imprese, un danno enorme per chi non ce la fa più: “Il contributo straordinario attraverso il taglio degli oneri generali di sistema è stato destinato esclusivamente alle attività con una potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW/h, lasciandomolte microimprese operanti nei servizi alla persona e alla comunità, come ad esempio, autoriparatori e”.’roventi’ e dazi alla porta: "Crisi energetica 2022: aiuti zero. Gas al minimo. Grazie al clima folle" Commenta così il provvedimento varato dal governo Emiliano Tomassini, Presidente CNA Fermo, che aggiunge: “Comprendiamo i vincoli di finanza pubblica rispetto alle misure temporanee per alleggerire ledi imprese e famiglie, ma il trend al rialzo dei costi energetici e il divario nei confronti degli altri principali Paesi europei confermano la necessità di definire interventi di lungo termine per abbassare in modo strutturale i costi energetici, soprattutto riguardo il sistema delle micro e piccole imprese”.