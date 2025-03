Abruzzo24ore.tv - Bollette del gas alle stelle: le famiglie italiane dovranno affrontare un nuovo aumento

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Roma - Aumentano vertiginosamente le tariffe del gas per le, con l'Autorità Arera che conferma nuovi rincari per i consumatori vulnerabili. Il Codacons lancia l’allarme per ledel gas, che registrano un notevole incremento. A seguito dell’aggiornamento tariffario voluto da Arera, la bolletta media annua per levulnerabili (con un consumo medio di 1.100 metri cubi di gas) si attesta a 1.435 euro, con undi 42 euro rispetto a gennaio 2025. Questo rincaro va a sommarsi ai continui aumenti dei prezzi delle materie prime eprevisioni di ulteriori aumenti a causa della situazione geopolitica. A confronto con lo stesso mese dell'anno scorso, la crescita è impressionante: le tariffe sono aumentate del 42,6%, un’esplosione di costi che comporta una spesa aggiuntiva di 658 euro per ogni nucleo familiare.