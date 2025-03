Sport.quotidiano.net - Bocce. Chiara Gasperini c’è. Oikos rialza la testa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ottimi risultati per le atlete del Pesarese nella gara nazionale femminile disputatasi alla Bocciofila Riccionese. Si trattava dell’8ª edizione del Trofeo Medusa Gioielli, gara che ha richiamato tutte le più forti giocatrici d’Italia. Ai primi due posti della classifica della gara di categorie AB si sono piazzate due marchigiane. Il successo è andato a Kety Crescenzi (Salaria Monteprandone) che in finale ha avuto la meglio con il punteggio di 10-3 su(Lucrezia) che quindi ha portato a casa un ottimo secondo posto per la provincia di Pesaro-Urbino. Due talenti ormai consolidati, ma ancora giovani: Kety econtinuano ad inanellare risultati d’eccezione ormai da diversi anni, primeggiando a livello nazionale. Entrambe hanno già vestito con successo anche la maglia azzurra in competizioni internazionali.