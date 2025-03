Anteprima24.it - Blitz della Guardia di Finanza a Salerno, arresti e sequestri

Tempo di lettura: < 1 minutoLadidista eseguendo 28 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati e un decreto di sequestro per oltre 1,4 milioni di euro nell’ambito di una vasta indagine coordinata dalla Procura di. Complessivamente i finanzieri stanno notificando 12in carcere, 12ai domiciliari e quattro misure di interdizione per l’esercizio dell’attività professionale. I reati contestati sono, a vario titolo, associazione a delinquere, usura, esercizio abusivo dell’attività finanziaria, estorsione, favoreggiamento, truffa ai danni dello Stato, turbata libertà degli incanti, trasferimento fraudolento di valori, emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e reimpiego di denaro provento doi reato, oltre a illeciti in materia di contrasto all’immigrazione clandestina.