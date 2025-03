Ilrestodelcarlino.it - Blitz dei carabinieri tra i banchi del mercato

Sabato idi quartiere, supportati da due equipaggi della Radiomobile, sono stati impegnati nel vigilare le aree urbane del centro storico ed in particolare delsettimanale di Fabriano. Nel corso del servizio "in profondità", svolto cioè a piedi, tra idel, i militari hanno notato un cittadino nordafricano, regolare sul territorio che, alla loro vista, ha affrettato il passo in direzione opposta. L’uomo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish che è stata subito sequestrata. Per questo è stato segnalato all’autorità amministrativa come assuntore di sostanze stupefacenti. Per tutto lo scorso fine settimana idi Fabriano hanno svolto una vasta operazione di presidio del territorio, intervenendo in tutte le fasce orarie non solo condi quartiere ma anche con militari del pronto intervento e delle Stazioni e personale in abiti civili.