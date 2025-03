Ilrestodelcarlino.it - Blitz contro Azione Universitaria. Militanti insultate al banchetto: "Noi, aggredite dai collettivi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Duedisono stateieri mattina nelle aule di Giurisprudenza di via Belmeloro. Le due ragazze, che avevano allestito unin vista delle elezioni del consiglio studentesco, stando a quanto raccontato, sono state avvicinate da uno studente appartenente a un collettivo, con cui già la scorsa settimana avevano avuto dei dissidi, assieme ad altre due persone, che le ha. Tra le altre frasi, avrebbe detto: "Dovete stare a piazzale Loreto a testa in giù". I volantini sono stati buttati a terra ed è stata anche rubata la bandiera (da altri due ragazzi). Non ci sarebbe stata violenza fisica. La studentesse vittime dell’intimidhanno denunciato i fatti a carabinieri e Digos. "Esprimo massima solidarietà alle ragazze di– ha detto Stefano Cavedagna, eurodeputato FdI –.