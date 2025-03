Parmatoday.it - "Blitz antidroga e controlli all'ex Scalo Merci contro tossici e vagabondi: grazie Carabinieri"

Leggi su Parmatoday.it

“Ringrazio ie la Polizia di Stato per l’intensa attività dillo effettuata negli ultimi giorni a Parma. Dainelle strade in cui l’allarme è più evidente e segnalato, nel centro storico, in stazione e nel quartiere San Leonardo, in particolare via Trento e.