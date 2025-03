Ilrestodelcarlino.it - Blacks in emergenza. Poletti rientrerà il 22

Cinque vittorie in dieci partite con due sconfitte arrivate negli ultimi secondi contro le capoliste del girone. Questo è il bilancio del ‘periodo di’ che istanno vivendo dal 19 gennaio, primo incontro in cui è mancato, e da quel giorno anche Cavallero e Magagnoli sono finiti in infermeria senza dimenticare gli acciacchi vari che hanno colpito molti giocatori. Il bilancio può ritenersi positivo se si pensa che a Treviglio e a Legnano le sconfitte sono arrivate nel finale e con Capo d’Orlando per mancanza di energia nell’ultimo quarto ed infatti il sesto posto è un buon piazzamento in vista della volata finale lunga sette partite nella quale idovranno mantenere la posizione per evitare di giocare i play in. Anche domenica al PalaCattani contro San Vendemiano, terza forza del girone, i faentini non saranno al completo, perchécon tutta probabilità sabato 22 marzo nella trasferta a Crema dopo il week end di pausa per la Coppa Italia.