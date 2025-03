Laprimapagina.it - BlackRock e il Canale di Panama: acquisizione da 19 miliardi, Trump esulta

Il fondo americano, insieme a Global Infrastructure Partners e Terminal Investment, ha raggiunto un accordo per acquisire due porti strategici situati alle estremità deldi. L’operazione, del valore di 19di dollari, prevede l’acquisto delle strutture da CK Hutchison, conglomerato con sede a Hong Kong.L’accordo, riportato dal Financial Times, rappresenta una vittoria politica per Donald, che da tempo denuncia l’influenza cinese sulle infrastrutture del. Il presidente degli Stati Uniti ha più volte dichiarato che la Cina “controlla ildi” e ha promesso di riprenderne il controllo.L’operazione prevede inoltre l’dell’80% delle sussidiarie portuali di CK Hutchison, che gestiscono complessivamente 43 porti in 23 paesi, tra cui Regno Unito e Germania.