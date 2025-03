Thesocialpost.it - Biscotti per bambini richiamati dal Ministero della Salute: etichetta problematica

Ilha segnalato il richiamo del prodotto Baby Biscotto Mini Mix, commercializzato in confezioni da 24 unità, a seguito di una verifica sull’tura. Il problema riguarda l’assenza dell’avvertenza obbligatoria relativa agli effetti di due coloranti, l’E102 (Tartrazina) e l’E110 (Giallo Tramonto FCF), sulla capacità di attenzione e attività dei.Questi additivi, parte dei cosiddetti “coloranti di Southampton”, sono noti per il loro possibile impatto negativo sul comportamento infantile. Per questo motivo, la normativa impone che la loro presenza venga chiaramente segnalata sull’del prodotto.Il lotto interessato dal richiamo è contrassegnato dal codice 11NOV24, con scadenza fissata all’11 aprile 2025. Il prodotto è stato realizzato nello stabilimento di via Bonvicino 37, a Legnano, nella città metropolitana di Milano.