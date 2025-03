Oasport.it - Biathlon, quinto posto per entrambe le staffette azzurre ai Mondiali junior

Si chiudono igiovanili 2025 di, andati in scena ad Oestersund, in Svezia: nell’ultima giornata, riservata alledi genere della categoria, non ci sono medaglie per l’Italia, che raccoglie sia con le donne che con gli uomini il.Nella staffetta 4×6 km femminile domina la Francia, con 14 ricariche utilizzate, prima con il crono di 1:15’12?4, che rifila importanti distacchi a tutte le altre formazioni: argento alla Germania, con 2 giri di penalità e 13 ricariche, seconda a 1’06?8, bronzo alla Norvegia, con 3 penalità e 12 colpi ricaricati, terza a 1’19?2. Quarta posizione per l’Ucraina, ai piedi del podio con 2 giri e 17 ricariche, a 3’47?8, mentre l’Italia di Fabiana Carpella, Birgit Schoelzhorn, Francesca Brocchiero ed Ilaria Scattolo si piazza quinta, con 5 giri di penalità e 16 ricariche utilizzate, a 4’27?3.