Juventusnews24.com - Biasin sentenzia: «A un tifoso della Juve non interessa il confronto tra Thiago Motta e Allegri ma questa cosa. Guai a dare per fallito il progetto»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24sul momentoe sull’allenatore dei bianconeri: le dichiarazioniIl giornalista Fabrizioha analizzato a TMW il momentosoffermandosi in particolare sultra il mister bianconero.PAROLE – «Una cosetta sulla. Imperversa da mesi (e in questi giorni più che mai) il, ma è probabile che a unntus interessi il giusto e questo per un motivo: non importa che uno abbia fatto peggio di quell’altro, importa che latorni ad avere un senso. E la verità è che al netto delle legittime incazzature dei tifosi la situazione sta diventandonte, lo dice chiaramente la classifica. “Sì, ma solo perché gli altri hanno rallentato”. Può darsi, maa dar peril: di sicuro andrebbe comunicato meglio, ma non è detto che sia così insensato».