Biasin rivela | Inter stanca Inzaghi chiederà una cosa a Bastoni contro il Feyenoord

di Redazioneha commentato il delicato appuntamento che attende l’in Champions LeagueilIl giornalista Fabriziosi è espresso verso, il commento sulle colonne di Tmw sulla gara delicata che attende i nerazzurri in Champions League: IL COMMENTO – «in emergenza chiede ai suoi di far fronte alle difficoltà, ovviamente ricorrendo alle certezze di sempre. Ed è anche per questo che il tecnico nerazzurro, pur in assenza di esterni, sceglie di disporsi ancora con il 3-5-2, avanzandosulla linea a cinque e chiedendo al giovanotto di scivolare all’indietro quando sarà ila tenere palla. I nerazzurri sono stanchi? Eccome, e non potrebbe essere altrimenti. Questo può e deve diventare un alibi? Mai e poi mai».RIVALI – «Napoli eccellente nel big match del Maradonai campioni d’Italia: la squadra di Conte ha sfoderato una prestazione con i fiocchi, avrebbe meritato i tre punti e attraverso le parole del suo tecnico lancia il guanto di sfida: “Se vogliamo possiamo.