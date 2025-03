Juventusnews24.com - Biasin avverte tutti: «Attenzione a fare questo! Di sicuro avrebbe potuto fare meglio una cosa, ma non è detto che…»

di Redazione JuventusNews24, giornalista, dà credito al progetto tecnico della Juve di Thiago Motta. Eccoha scrittoNel suo editoriale redatto per TUTTOmercatoWEB, Fabrizioha voluto dare credito al progetto tecnico della Juve di Thiago Motta, Ecco cos’hasui bianconeri. PAROLE – «Una cosetta sulla Juve. Imperversa da mesi (e in questi giorni più che mai) il confronto Motta-Allegri, ma è probabile che a un tifoso della Juventus interessi il giusto eper un motivo: non importa che uno abbia fatto peggio di quell’altro, importa che la Juve torni ad avere un senso. E la verità è che al netto delle legittime incazzature dei tifosi la situazione sta diventando interessante, lo dice chiaramente la classifica. “Sì, ma solo perché gli altri hanno rallentato”. Può darsi, ma guai a dar per fallito il progetto-Motta: diandrebbe comunicato, ma non èche sia così insensato».