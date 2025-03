Ilgiorno.it - Bianca Atzei al San Marino Song Contest sognando l’Eurovision 2025: la canzone, l’amore con Stefano Corti e il suo primo tifoso (il figlio Noa)

Milano, 5 marzo– Ci sarà anchetra i contendenti alla vittoria del “San”, il concorso che incoronerà il rappresentante di Sanal prossimo Eurovision, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera. La cantante milanese sarà in lizza per il posto alla manifestazione internazionale insieme ad altri 19 artisti: Besa, Boosta, Vincenzo Capua, Pierdavide Carone (fresco di vittoria a “Ora o mai più), Marco Carta, Luisa Corna, Curli, Elasi, Haymara, King Foo, Paco, Gabry Ponte (con il brano tormentone “Tutta l’Italia”), Questo e Quello, Silvia Salemi, Angy Sciacqua, Teslenko, Taoma, The Rumpled, Giacomo Voli. La finale è in programma sabato 8 marzo, con la conduzione di Flora Canto e Francesco Facchinetti e le incursioni dell’ospite Cristiano Malgioglio.