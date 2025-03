Ilgiorno.it - Bertolaso contro Anac: "Dimezzati i gettonisti"

"Ormai ogni giorno sindacati, fondazioni, ministeri e anche agenzie importanti tirano fuori dei numeri, che possono essere utilizzati o gestiti a seconda di quelli che sono gli obiettivi", dice l’assessore regionale al Welfare Guidoall’aula del Pirellone, rispondendo a un’interrogazione dei 5 Stelle ispirata da un rapporto dell’, l’Autorità nazionale anticorruzione, sulla spesa previsionale della sanità pubblica italiana per medici e infermieri “a gettone” (2,141 miliardi tra il 2019 e il 2024), in cui si legge che la Lombardia avrebbe speso ben 105 milioni l’anno scorso; seconda Regione in Italia nonostante sia sinora l’unica ad aver dato seguito alla stretta aistabilita dal decreto Bollette s maggio 2023, comerivendica ad ogni occasione. Incluso ieri: "È interessante questo lavoro dell’, peccato che la metodologia di calcolo sia completamente diversa dalla realtà".