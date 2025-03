Ilfattoquotidiano.it - Berlino e Bruxelles accelerano, Giorgetti frena: “Sul piano di riarmo serve sangue freddo e ragionare”

. Suleuropeo, a parte gli aiuti all’Ucraina che non sono in discussione, il ministro dell’Economia italiano afferma che “altra cosa è la difesa e sicurezza europea che implica un programma ragionato meditato di investimenti in infrastrutture militari che abbiano un senso, e non fatto in fretta e furia senza una logica. Ricordo che per comprare un drone o un missile supersonico, non si va al supermercato, ci vogliono investimenti pluriennali”.“In questo momento bisogna mantenere, prosegue Giancarloin videocollegamento ad un convegno della Lega, prendere i nostri impegni ma non entrare nella sindrome che in altri momenti ci hanno portato a comprare montagne di vaccini a prezzi incredibili, per poi buttarne una parte, o la stessa cosa con il gas.