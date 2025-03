Bergamonews.it - Bergamo si candida a Città Europea dello Sport per il 2027: “Longevità e benessere i nostri pilastri”

si fa avanti comeper il. All’interno della sala consiliare di Palazzo Frizzoni, l’Amministrazione comunale ha incontrato le societàive del territorio per presentare la propriatura e ottenere il titolo, conferito da Aces Europe “alleche si distinguono per l’impegno nella promozionee di uno stile di vita sano, che adottano politiche efficaci per incentivare la praticaiva a tutti i livelli, migliorando la salute dei cittadini, favorendo integrazione sociale e promuovendo l’educazione attraverso lo”.Il Comune redigerà un dossier da consegnare entro il 30 marzo in collaborazione con chi lolo gestisce in prima persona: i proprietari, tecnici, dirigenti e volontari delle associazioni cittadine e provinciali, chiamati a raccolta nella mattinata di mercoledì 5 marzo per muovere il primo passo di un percorso che prevede diverse tappe.