Ilgiorno.it - Bergamo, quei bravi ragazzi di piazza Bonfanti. Un altro commerciante aggredito, i residenti del rione Celadina hanno paura

Leggi su Ilgiorno.it

, 5 marzo 2025 – Un. Dopo il fruttivendolo Gaetano Calì, picchiato e rapinato la mattina del 22 febbraio, la vittima è un 32enne dipendente del bar Caffetteria 101, gestito da una famiglia cinese in, nel quartiere, accanto alla chiesa parrocchiale. L’episodio è avvenuto il 26 febbraio, quando l’uomo è stato colpito in volto da un pugno dopo un acceso diverbio con un gruppo di giovani. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, tutto era nato la sera prima, quando nel locale c’erano alcunini, abituali frequentatori del bar. Uno di loro voleva vedere la partita in tv senza consumare. Reazione violenta Il 32enne gli ha fatto notare che non era possibile ed è iniziata una discussione. Ilno ha strappato la camicia al dipendente e se n’è andato.