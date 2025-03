Amica.it - Ben Affleck e Jennifer Garner: perché si parla ora di un ritorno di fiamma

Che fossero rimasti in buoni rapporti, per il bene dei tre figli, è risaputo ormai da anni. Adesso però sembra che tra Benla scintilla possa essersi riaccesa, a quasi dieci anni dal loro divorzio.Benpronti a tornare insieme? Gli indiziI due attori 52enni sono stati visti insieme ai festeggiamenti per il compleanno dei figlio Samuel, 13 anni. La famiglia ha organizzato una partita di paintball e, come dimostrano le foto diffuse da Page Six,sono apparsi sorridenti e complici, tanto da far pensare che tra i due non vi siano soltanto buoni rapporti amicali: «Sono in ottimi rapporti,è molto felice con Ben, lui trascorre tanto tempo con i bambini», ha detto una fonte a People. Sempre secondo Page Six, Ben «vorrebbe una seconda possibilità con Jen, se i tempi fossero giusti, ma sa che non è realistico».