Bella affermazione per la giovane Sara Culli e il suo "Segnatempo"

Al secondo anno di Carnevale ha fatto centro. La 23enne carrarinaha trionfato tra le maschere isolate con la costruzione "" dopo il sesto posto del 2024. "Salire di categoria? Ci proviamo – dice – ma per ora mi godo questa vittoria. Il messaggio che volevo mandare? Di prendersi la propria libertà personale perché ho trattato il tema del tempo: spesso siamo troppo assoggettati dalla quotidianità della vita, dai ritmi che ci impone. Una vita scandita come un orologio, un po’ noiosa, bisogna cercare qualcosa di diverso. Viareggio? Venivo sempre qua per Carnevale e dopo l’Accademia di scultura a Firenze il mondo di Burlamacco mi ha attratto molto perché nel mestiere di carrista si fondono tante arti e sono, come volevo, a contatto con il pubblico. Sono felicissima e ringrazio Luca Bertozzi, e i suoi collaboratori, che mi ha ospitato nel suo capannone.