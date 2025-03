Quotidiano.net - Bel tempo e smog: il satellite ‘fotografa’ le regioni più inquinate d'Europa

Roma, 5 marzo 2025 - E' stato un inizio di marzo soleggiato in tutta, ma i cieli azzurri e senza nuvole nascondono dei dati preoccupanti dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico. A dimostrarlo sono le immagini catturate dai satelliti del progetto Copernicus, che aiutano a monitorare la qualità dell'aria. Il 3 marzo 2025, i dati acquisiti di Sentinel-5P hanno evidenziato una concentrazione elevata di biossido di azoto, un inquinante atmosferico particolarmente dannoso per la salute umana e l'ambiente. Le aree con i livelli più alti sono state rilevate in diversedel continente. Il Belgio e i Paesi Bassi creano un unico agglomerato di inquinamento, che include anche il sud dell'Inghilterra e la Ruhr in Germania. Quest'ultima registra alti livelli di biossido anche al sud e al confine con la Francia, nonché in misura minore attorno alle grandi città come Berlino e Amburgo.