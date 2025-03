Napolitoday.it - Beccati a rubare uno pneumatico: in due finiscono in manette

Nella scorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due soggetti di 29 e 39 anni, con precedenti di polizia, anche specifici, per tentato furto aggravato. In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota.