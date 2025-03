Bergamonews.it - BCC Milano e Iccrea: finanziamento di 9 milioni di euro per l’internazionalizzazione di Cotonificio Albini S.p.A.

BCC, in sinergia con il Gruppo BCC, ha perfezionato undi 9dicon Garanzia Futuro di SACE destinato a sostenere l’espansione internazionale del Gruppo. Il, attivo da 149 anni nel settore tessile, è un punto di riferimento globale per la produzione di tessuti e filati in fibre naturali di alta qualità, gestendo l’intera filiera produttiva, dal campo di cotone al prodotto finito.“Siamo orgogliosi di aver realizzato un’operazione dicosì importante a supporto di un’eccellenza imprenditoriale come il Gruppo– ha dichiarato Luca Bonomi, Direttore Commerciale di BCC–. Essere e fare la Banca del territorio significa anche fornire al tessuto imprenditoriale le risorse di cui ha bisogno per crescere e prosperare.