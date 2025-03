Inter-news.it - Bayern Monaco-Inter Youth League 1-0 al 45?: Calligaris incerto su Chavez

Leggi su Inter-news.it

La partita degli ottavi di finale della UEFAtraPrimavera è attualmente in corso presso l’FCCampus didi Baviera. Fine primo tempo con i tedeschi avanti 1-0 contro i nerazzurri.PRIMO TEMPO SOTTO – L’Primavera di Andrea Zanchetta chiude il primo tempo in svantaggio contro ilnegli ottavi di finale della UEFA. La partita è iniziata con grande intensità, con le due squadre che hanno cercato fin da subito di imporsi nel gioco. La prima vera occasione del match arriva al 19’, quando Unsold, servito in area, calcia di sinistro da buona posizione, ma spreca clamorosamente mandando il pallone alto sopra la traversa. Un campanello d’allarme per la difesa nerazzurra, che ha rischiato di subire il gol.poco sicuro sul gol delERRORE – Pochi minuti dopo, al 21’, iltrova il gol del vantaggio grazie a un’azione individuale di