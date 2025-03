Inter-news.it - Bayern Monaco-Inter Primavera, Youth League: le formazioni ufficiali

L'Inter Primavera gioca alle ore 16 la partita contro il Bayern Monaco valida per gli ottavi di finale di UEFA Youth League. Di seguito le formazioni ufficiali.

BAYERN MONACO PRIMAVERA (4-3-3): Klanac; Dalpiaz, Mijatovic, Puljic, Ofli; Chavez, Mergner, Richter; Karl, Unsold, Della Rovere.
A disposizione: Pavlesic, Schafer, Binder, Ruger, Nasrawe, Chemwor, Sadat, Scott, Kusi-Aware.
Allenatore: Peter Gaydarov.

INTER PRIMAVERA (4-3-3): Calligaris; Della Mora, Re Cecconi, Alexiou, Cocchi; Topalovic, Zanchetta, Berenbruch; De Pieri, Spinacce, Mosconi.
A disposizione: Zamarian, Bovo, Maye, Garonetti, Venturini, Cerpelletti, Lavelli, Pinotti, Zouin.
Allenatore: Andrea Zanchetta.