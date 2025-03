Inter-news.it - Bayern Monaco-Inter Primavera 5-6 (d.c.r), pagelle: Calligaris da 10!

L’vince per 6-5 dopo i calci di rigore contro ilmette le mani sulla qualificazione e nonostante l’errore durante il match merita il 10. Le10: Clamoroso l’errore sul tiro di Chavez nel primo tempo, ma la sua reazione è da leader assoluto! Para il rigore ed è decisivo per la qualificazione, che pomeriggio da sogno per il portiere!– DIFESADella Mora 6.5: Un treno che non si è mai fermato per 96 minuti. Punta l’uomo, difende ed è fondamentale in sovrapposizione per creare spazi a De Pieri.Re Cecconi 6.5: Fa innervosire Unsold per quante volte lo riesce ad anticipare. Giocando così aggressivo rischia ed infatti l’arbitro lo ammonisce.– dal 65? Garonetti 6: Solido e veloce anche in fase di possesso per evitare le perdite di tempo.