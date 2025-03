Internews24.com - Bayern Monaco Inter Primavera 1-1 LIVE: si va ai calci di rigore

Leggi su Internews24.com

di Vincenzo Pennisi: cronaca, risultato e tabellino del match valevole per gli ottavi di finale di Youth LeagueTutto pronto per, la sfida a gara secca valevole per gli ottavi di finale di Youth League. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.CRONACA1? Via alla partita tra i tedeschi e i nerazzurri!8? MOSCONI! Occasionissima per i nerazzurri, con Klanac che salva sul destro dell’esterno servito in area da Spinaccè!17? Errore del guardalinee Kadic che segnala un fuorigioco di Spinaccè lanciato in porta da Berenbruch, ma l’attaccante era partito in posizione regolare.20? GOL. ERRORE DI CALLIGARIS SUL TIRO DAL LIMITE DELL’AREA DI CHAVEZ TUTT’ALTRO CHE IRRESISTIBILE.45? Squadre che vanno a riposo dopo due minuti di recupero.