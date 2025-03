Inter-news.it - Bayern Monaco-Inter 4-5, Calligaris si riscatta ai rigori e regala i quarti di finale di Youth League!

L’Primavera compie un’impresa in Germania e vola aididella UEFA. Dopo essere stata sotto per quasi tutta la gara a causa di un errore di, poi decisivo in positivo ai. Vincono i nerazzurri 4-5.TRIONFO – L’Primavera compie un’impresa in Germania e vola aididella UEFA. Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio per 1-0 , l’inizia la ripresa con un atteggiamento più aggressivo. I nerazzurri cercano la profondità sugli esterni e proprio De Pieri, uno dei più attivi, al 61’ si rende protagonista con una grande azione personale. Il giovane attaccante scatta sulla destra, entra in area di rigore e viene steso da un difensore avversario. L’arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Topalovic, ma il suo tiro è centrale e viene respinto dal portiere delKlanac, che tiene avanti i suoi.