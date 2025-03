Game-experience.it - Battlefield Labs, il primo community test è imminente, un report rivela tanti dettagli

Electronic Arts e DICE stanno per lanciare ilprogramma diper il prossimo capitolo di. Stando ad un nuovo infatti, nella giornata del 7 marzo inizierà ilchiuso di, un progetto pensato per coinvolgere lanello sviluppo del gioco. Per circa due ore, alcuni selezionati giocatori su PC potranno provare in anteprima le meccaniche e i concetti chiave diNext.Come leggiamo su Insider Gaming, secondo le informazioni in possesso di Tom Henderson, trattandosi di una porte chiuse, i partecipanti saranno vincolati a un accordo di riservatezza (il proverbiale NDA), che proibisce la divulgazione di informazioni, video o discussioni sui social. Tuttavia, EA ha assicurato che verranno pubblicatiufficiali sui, consui back ricevuti e sulle modifiche al gameplay.