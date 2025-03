Movieplayer.it - Bastion 36, la recensione: agenti corrotti e spietati criminali in un solido poliziesco

Al centro del film un poliziotto che, dopo essere stato trasferito, si ritrova a indagare sul suo vecchio team in seguito alla morte di due colleghi e alla scomparsa di un altro. Il nuovo polar di Olivier Marchal è su Netflix. Antoine Cerda è un giovane agente di polizia che viene trasferito dalla prestigiosa Brigade de Recherche et d'Intervention (BRI) alla Brigata Anticrimine per ordine degli Affari Interni, in quanto è venuta alla luce la sua sistematica partecipazione a degli incontri clandestini organizzati da ambienti. Un nuovo inizio nel quale taglia provvisoriamente i ponti con i suoi vecchi compagni, ma come si sa il passato bussa sempre alla porta. E in36 il protagonista si trova a fare i conti qualche mese dopo con una serie di eventi inquietanti legati al suo ex team: due suoi ex-colleghi sono stati .