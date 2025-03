Quotidiano.net - "Basta tv in bianco e nero: e Dio creò i colori"

Leggi su Quotidiano.net

Prima odontoiatra, poi scrittrice, Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del Campiello nel 2017 con L’Arminuta e dello Strega l’anno scorso con L’età fragile. Ora si è cimentata anche nello scrivere per i bambini, più difficile che per i grandi. Dedica la recentissima opera, possiamo presumere, a qualcuno in famiglia? "Sì, Tommaso è mio figlio, ventiseienne, che mi ha proibito di parlare di lui". Dentista pediatrica, oltretutto, con un genio particolare? "Ho spesso raccontato favole ai miei piccoli pazienti. Per distrarli o tranquillizzarli, attingevo dalle storie che componevo per mio figlio, mio primo ispiratore di fiabe. Credo nell’odontoiatria narrativa". In Lucciole, squaletti e un po’ di pastina (Salani Editore), chi è il protagonista più coerente? "Pasquale, lo squaletto con certi dentini aguzzi che spaventano gli altri pesciolini, i quali lo rendono infelice, rifiutandosi di stare in sua compagnia".