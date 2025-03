Iltempo.it - Basta armi e aiuti con dati d'intelligence a Kiev: la Cia ufficializza la svolta di Trump

Leggi su Iltempo.it

La doccia gelata perè ora realtà. Gli Stati Uniti hanno sospeso la fornitura die lo scambio didicon l'Ucraina: lo ha confermato il direttore della Cia, John Ratcliffe, secondo quanto rilancia il corrispondente alla Casa Bianca per Fox Business, Edward Lawrence. «Il direttore della Cia John Ratcliffe ha appena detto a Maria Bartiromo (Fox News) che gli Stati Uniti hanno sospeso le spedizioni die l'all'Ucraina in seguito all'incontro nello Studio Ovale. Ratcliffe afferma di non vedere l'ora di revocare la sospensione e di lavorare con l'Ucraina verso la pace», ha scritto Lawrence su X. Secondo il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Mike Waltz, il presidente Usa Donaldprenderà in considerazione la possibilità di ripristinare gliall'Ucraina se verranno avviati colloqui di pace e adottate misure volte a rafforzare la fiducia.