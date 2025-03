Oasport.it - Basket, Venezia cede a Gran Canaria e dice addio all’EuroCup

Si è appena conclusa allaArena la sfida degli ottavi di finale di EuroCup die in campo sono scesi i padroni di casa dele la Reyer. Una partita secca, senza l’appello del match di ritorno, per strappare il biglietto dei quarti di finale della manifestazione continentale. Una sfida durissima per i veneti contro la squadra vincitrice dell’edizione 2023. Ecco come è andata.Avvio molto equilibrato, con le due formazioni che rispondono colpo su colpo agli avversari, conche con Wiltjer, Wheatle e Kabengele che portano gli ospiti avanti. Ma a quel punto cambia marcia il, che con un parziale di 10-2 prova a scappare via. A 1’15” dalla fine del primo quarto i liberi di Brussino segnano la doppia cifra di vantaggio, ma Tessitori risponde e si va al primo stop sul 25-16.