Basket, l'Olimpia Milano sfida il Fenerbahce Istanbul dell'ex Melli in Eurolega. I meneghini vogliono continuare a sognare la post-season

torna in campo domani sera inperre all’Unipol Forum di Assago – palla a due alle ore 20:30 – ilnella ventottesima giornata della regular2024-2025.Per isi tratta di un altro impegno proibitivo contro una delle squadre al vertice della massima competizione continentale per club, con l’EA7 Emporio Armani che però è reduce dal successo convincente contro l’AS Monaco (86-80) della settimana scorsa che consente agli uomini di Ettore Messina di mantenere più che vivo il sogno di centrare la. La classifica vede le Scarpette Rosse al nonoo con un record di 15-12 al pari del Partizan Belgrado, ma ad una sola vittoria di distanza dal gruppo como da AS Monaco, Stella Rossa – avversaria delvenerdì prossimo – e Paris che vale addirittura uno ai playoff.