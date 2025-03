Sport.quotidiano.net - Basket: le giovanili d’Eccellenza Angels/Rbr. Settimo posto per l’Under 17

GliUnder 17 vincono anche la partita di ritorno contro la Fortitudo Bologna e si aggiudicano ilin questa fase della competizione, precedente al Trofeo Emilia-Romagna. I ragazzi di coach Brugé, ormai con le possibilità di interzona sfumate dopo il ko nella doppia sfida con Fidenza, regolano la Effe con buona autorità. Il 76-64 dell’andata ha avuto un seguito ancora migliore, col tabellone a segnare al 40’ un eloquente 71-97. Il tabellino - Fortitudo: Alzani, Bentivogli, Omoregie 4, Gardenghi 9, Campomori 10, Cianti 9, Munari, Sabbadini 16, Wamba Dongmo 4, Zedda 4, Ansaloni 11, Sireno 4. All.: Zanardi. Santarcangelo: Almasi 17, San Martini 9, Ciancarelli 7, Tassani 6, Ronci 20, Trevisani, Tura 7, Gnepa, Altini 12, Ruggeri 11, Ricci 8. All.: Brugè. La partita del19 con Faenza, valida per la nona giornata di ritorno, è stata invece rinviata e si giocherà oggi alle 19.