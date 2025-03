Sport.quotidiano.net - Basket in carrozzina. Successo della Santo Stefano: battuto Bergamo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torna allaKos: lo fa superando al PalaPrincipi lo SpecialSport Montello 53-44 (30-16). Dopo i primi minuti di gara, i locali hanno cominciato a prendere il largo nel punteggio, chiudendo il primo tempo su un tranquillizzante +14. Poi il vantaggio ha superato i 20 punti, così coach Roberto Ceriscioli (foto) ha dato luogo a molte sostituzioni, offrendo l’opportunità a chi gioca meno di vivere il clima agonistico in campo. I bergamaschi hanno ridotto lo svantaggio a sole otto lunghezze ma i padroni di casa hanno tenuto saldo il timonepartita, chiudendo il confronto con una buona vittoria. I due punti conquistati consentono a capitan Bedzeti e compagni di proseguire la corsa nelle zone di vertice. Prossima settimana, la compagine di Porto Potenza sarà impegnata ad Albacete, in Spagna, nei quarti di finale di Champions Cup, in un girone che comprende il quintetto locale, la Deco Amicacci Giulianova e Gran Canaria: un appuntamento di prestigio che precede la parte conclusiva del campionato di serie A ed il successivo playoff.