Sport.quotidiano.net - Basket, Champions League: Tortona batte il Promitheas Patrasso 97-77

Casale Monferrato, 4 marzo 2025 – Vince e convince la Bertram Derthonache, nella terza giornata del round of 16 diball CampionsFIBA si ferma alla soglia dei 100 puntiilcon un perentorio 97-77. Una vittoria che gli uomini di coach De Raffaele hanno costruito grazie a un match comandato sin dal primo quarto. la sgasata decisiva è però arrivata nelle due frazioni centrali, nelle quali i piemontesi hanno messo a segno un parziale complessivo di 50-29, costruendosi un tesoretto di vantaggio arrivato fino alle 30 lunghezze e che gli ellenici non hanno più saputo azzerare. A tracciare la rotta verso la conquista di questo successo, nello scacchiere dei leoni piemontesi, che hanno chiuso con il 50% dal campo e il 39% nel tiro da tre, è stato un quartetto di giocatori finiti in doppia cifra per punti segnati, guidato da Christian Vital che si è spinto fino a quota 20 punti.