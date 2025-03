Inter-news.it - Barzaghi: «Inter, due dubbi per Inzaghi. Ruolo nuovo per Bastoni»

In vista della sfida di questa sera a Rotterdam tra Feyenoord e, Matteoin collegamento con Sky Sport 24, ha parlato dell’emergenza in casa nerazzurra.– Matteo, inviato di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione in vista della sfida di questa sera tra Feyenoord e. Tra i temi toccati, anche l’emergenza esterni per Simone: «Sarà una formazione che cercherà di ovviare ad alcune difficoltà oggettive, come l’emergenza sulle fasce, e il fatto che non ci siano 4 esterni su 5 ha obbligatoa trovare una soluzione. Alessandro, che amplierà il suo raggio di azione e giocherà come quinto a sinistra. Quando invece si abbasserà, andrà a formare una linea a quattro con Pavard, insieme a De Vrij e Acerbi. A centrocampo, invece, Asllani e Zielinski sono in vantaggio su Calhanoglu e Mkhitaryan.