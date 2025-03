Baroni "Niente calcoli, col Viktoria serve la migliore Lazio"

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – La straordinaria vittoria contro il Milan deve dare ulteriore convinzione, ma adesso il campionato deve lasciare il passo all’Europa League, dove lasi prepara ad affrontare la sfida di andata degli ottavi di finale, contro ilPlzen. Quanto fatto di buono nel super girone, chiuso da primatista, dovrà essere confermato nella fase ad eliminazione diretta; il tabellone è pienamente alla portata dei biancocelesti che possono e devono provare ad arrivare fino in fondo alla competizione.Lo sa beneche però non ha nessuna intenzione di abbassare la guardia. “Sentiamo la responsabilità ma fa parte del nostro lavoro. Qui si gioca come se non ci fosse un domani, non possiamo fare. L’importanza della partita ci obbliga a farlo, non possiamo sbagliare.