Baricrolla palazzina | si temono vittime

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.00 Si scava tra le macerie dellacrollata questa sera a Bari per cercare eventuali dispersi. C'è apprensione per una donna anziana che, malgrado l'ordinanza di sgombero, sarebbe rimasta nell'edificio. Secondo le prime ipotesi, lasarebbe crollata per il cedimento di un pilastro centrale. Era stata sgomberata un anno fa perché pericolante. Erano in corso lavori di consolidamento. Secondo testimoni, di notte era usata come riparo da alcuni senzatetto.