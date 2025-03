Dayitalianews.com - Bari, rapina shock: donna presa a martellate in testa dopo il prelievo al bancomat

Leggi su Dayitalianews.com

, questa mattina (5 marzo) dove unadi 67 anni è stata colpita con un martelloaver prelevato una somma allo sportello. La spaventosa aggressione ha letteralmente inorridito gli abitanti del quartiere Libertà di. Unadi 67 anni è stata colpita incon un martello eta subitoaver prelevato del denaro da undelle Poste. L’aggressione è avvenuta quando erano circa le 11, in via Barletta.L’aggressore, dalle prime notizie diffuse, sembra essere un uomo che aveva seguito lae che ha sferrato il colpo di martello con una violenza tale da far cadere la vittima a terra prima di rubarle i soldi che laaveva prelevato. Subito, è scappato, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.Un passante ha immediatamente allertato il 118, permettendo ai soccorritori di intervenire e trasportare laal pronto soccorso del Policlinico di