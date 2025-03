Liberoquotidiano.it - Bari, crolla una palazzina sgomberata a febbraio: "Si cerca un'anziana dispersa", tragico sospetto

Unapericolante èta nel quartiere Carrassi, a. L'edificio, che era abitato da una ventina di famiglie, era stato sgomberato a2024. Sul posto i vigili del fuoco che stanno scavando tra le macerie perre eventuali persone rimaste coinvolte. Presenti anche carabinieri e agenti della polizia locale. Si sospetta che intrappolata ci sia una. Secondo informazioni raccolte, malgrado l'ordinanza di sgombero, la donna sarebbe infatti rimasta nell'edificio. L'immobile, unadi cinque piani, si trova in via De Amicis, in una zona semi-centrale del capoluogo pugliese. Sul posto anche una squadra Usar, team che si attiva nelle operazioni di soccorso in macerie, derivanti da eventi sismici, esplosioni, crolli o dissesti statici e idrogeologici.