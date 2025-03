Bari, crolla palazzina sgomberata pochi mesi fa. Una donna urla sotto le macerie, si scava per salvarla

Leggi su Open.online

Questo pomeriggio unata a, in una traversa di viale Unità d’Italia, una delle strade principali della città, poco dopo le 18,30. Le strade circostanti sono state bloccate e invase dalla polvere. I soccorritori sono al lavoro per estrarre dalleuna, data per dispersa e le cuisono state sentite dale. L’edificio, era stato sgomberato nel febbraio 2024 su ordinanza del comune. Era pericolante e dichiarato inagibile. Sarebbe imploso per il cedimento di un pilastro centrale anche se la proprietà aveva avviato i lavori di consolidamento. Sul posto sono in corso verifiche da parte dei tecnici del Comune e dei vigili del fuoco per accertare se vi siano rischi per laadiacente che potrebbe essere. Il palazzo sgomberato lo scorso anno perché pericolanteAnche se il palazzo era formalmente sgomberato molti testimoni sostengono di aver visto un vai e vieni continuo di persone nella struttura, segno che forse alcuni appartamenti erano abitati temporaneamente.