Bari crolla palazzina | possibile donna dispersa sotto le macerie

Unata nel quartiere Carassi, a. I soccorsi intervenuti sono al lavoro per la ricerca tra ledi unaanziana segnalata come.I vigili del fuoco sono impegnati con squadre ordinarie e Usar, cinofili, droni. Sul posto anche il Soccorso alpino e speleologico pugliese è in intervenuto con 4 tecnici già presenti sul posto, mentre due Unità Cinofile sono in arrivo. Sul posto anche le forze dell’ordine e il 118.La, dalle prime informazioni raccolte, sarebbe stata evacuata da tempo e perciò disabitata. Evacuate e portate al sicuro le persone bloccate negli edifici limitrofi, l’impegno dei vigili del fuoco è concentrato nell’operazione di ricerca.